Белью о поражении Итауми: «Не думаю, что Хргович нанес ему урон, Мозес просто устал»
Бывший британский боксер назвал главную причину досрочного поражения Мозеса
Бывший чемпион мира Тони Беллью прокомментировал поражение супертяжеловеса Мозеса Итаума (14-1, 12 КО) в поединке за вакантный титул IBF против Филипа Хрговича (21-1, 16 КО).
Хргович победил Итаума техническим нокаутом в девятом раунде. Слова приводит Boxing News Online.
Я думаю, он победит Филипа Хрговича в реванше. Итаума технически очень сильный боксер. Не считаю, что Хргович нанес ему серьезный ущерб — Мозес просто устал.
«Вернись сильнее и продолжай двигаться вперед»: Усик поддержал Итаума после поражения в бою с Хрговичем.