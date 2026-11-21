Владимир Кириченко

Бывший претендент на титул в супертяжелом дивизионе британец Мозес Итаума (14-1, 12 КО) планирует провести следующий бой в начале 2027 года.

В августе Итаума сражался с Филипом Хрговичем за вакантный титул IBF.

Молодой британец уверенно начал бой и во втором раунде отправил хорвата в нокдаун. Но в ходе боя Итаума стал уставать и позволил Хрговичу перехватить инициативу. В девятом раунде Мозес выглядел совершенно измученным, и рефери остановил бой.

Как утверждает журналист Крис Мэнникс, Итаума намерен вернуться после этого поражения в феврале.

«Источники сообщили, что Мозес Итаума планирует вернуться на ринг в феврале. Итаума возвращается после поражения нокаутом от Филипа Хрговича в своем первом поединке за звание чемпиона мира в августе».

Moses Itauma is planning to return to the ring in February, sources said. Itauma is coming off a knockout loss to Filip Hrgovic in his first world title fight last August. More news on Wilder, Dubois, Shakur coming up on @DAZNBoxing — Chris Mannix (@SIChrisMannix) November 21, 2026

Ранее Дэниель Дюбуа заявил о желании провести бой против Итауми.