Стало известно, когда Итаума проведет бой после поражения от Хрговича
В 2026 году фанаты британца уже не увидят его на ринге
Бывший претендент на титул в супертяжелом дивизионе британец Мозес Итаума (14-1, 12 КО) планирует провести следующий бой в начале 2027 года.
В августе Итаума сражался с Филипом Хрговичем за вакантный титул IBF.
Молодой британец уверенно начал бой и во втором раунде отправил хорвата в нокдаун. Но в ходе боя Итаума стал уставать и позволил Хрговичу перехватить инициативу. В девятом раунде Мозес выглядел совершенно измученным, и рефери остановил бой.
Как утверждает журналист Крис Мэнникс, Итаума намерен вернуться после этого поражения в феврале.
«Источники сообщили, что Мозес Итаума планирует вернуться на ринг в феврале. Итаума возвращается после поражения нокаутом от Филипа Хрговича в своем первом поединке за звание чемпиона мира в августе».
Ранее Дэниель Дюбуа заявил о желании провести бой против Итауми.
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