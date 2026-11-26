Денис Седашов

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (26-4, 14 KO) не выйдет на ринг против аргентинца Лукаса Рамона Арганьяраса (16-1, 11 KO).

После прибытия в Германию украинцу стало плохо. По результатам медицинского обследования у Чухаджяна предварительно диагностировали инфекцию, из-за чего его команда приняла решение отказаться от проведения поединка.

Бой против Арганьяраса должен был состояться 27 ноября в рамках вечера бокса Symphony of the Ring в немецком Русти.

«Крепкий парень, есть удар»: Карен Чухаджян — о подготовке к поединку с Арганьярасом.