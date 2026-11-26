Донецкий Шахтер потерпел поражение от турецкого Фенербахче в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов. После завершения встречи в Лондоне свою оценку противостоянию опубликовал официальный сайт УЕФА.

Матч на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершился минимальной победой стамбульского клуба – 1:0. Судьбу противостояния решил эпизод на 56-й минуте, когда Ведат Мурики сумел обыграть голкипера донецкого клуба Дмитрия Резника.

«Очень грамотные командные коррективы Фенербахче, которые позволили нейтрализовать угрозу со стороны Шахтера, а также возвращение Н'Голо Канте к игре на хорошо знакомом стадионе принесли турецкому клубу победу.

Шахтеру придется сохранять высокий уровень мотивации, ведь впереди еще есть возможности набрать очки, а выход в плей-офф остается вполне реальным», – передает пресс-служба УЕФА.