УЕФА вынес вердикт Шахтеру после поражения от Фенербахче
«Горняки» потерпели третье поражение подряд
Донецкий Шахтер потерпел поражение от турецкого Фенербахче в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов. После завершения встречи в Лондоне свою оценку противостоянию опубликовал официальный сайт УЕФА.
Матч на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершился минимальной победой стамбульского клуба – 1:0. Судьбу противостояния решил эпизод на 56-й минуте, когда Ведат Мурики сумел обыграть голкипера донецкого клуба Дмитрия Резника.
«Очень грамотные командные коррективы Фенербахче, которые позволили нейтрализовать угрозу со стороны Шахтера, а также возвращение Н'Голо Канте к игре на хорошо знакомом стадионе принесли турецкому клубу победу.
Шахтеру придется сохранять высокий уровень мотивации, ведь впереди еще есть возможности набрать очки, а выход в плей-офф остается вполне реальным», – передает пресс-служба УЕФА.
После пяти сыгранных туров команда Арды Турана имеет четыре очка и занимает 26-е место. Фенербахче с восемью очками расположился на 16-й позиции.
Для выхода в стыковые матчи Лиги чемпионов «горнякам» необходимо финишировать в первой двадцать четверке. Впереди украинскую команду ждут три решающих встречи – против Слована, Лейпцига и мадридского Реала.
Календарь матчей Шахтера
9 декабря, 19:45 – Слован – Шахтер
20 января, 22:00 – Лейпциг – Шахтер
27 января, 22:00 – Шахтер – Реал Мадрид
- Промокод XSPORT на Подписку Кино+ТВ на 3 месяца действует скидка 35% до 31.12.2026