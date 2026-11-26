Павел Василенко

Защитник Илья Забарный стал одним из главных героев матча шестого тура Лиги чемпионов между ПСЖ и Ромой. Парижский клуб сыграл в результативную ничью с итальянцами (2:2), а украинский легионер отметился забитым мячом и провел на поле все 90 минут.

Забарный вышел в стартовом составе команды Луиса Энрике и помог парижанам сравнять счет в первом тайме. Украинец удачно сыграл на втором этаже после подачи с углового, отправив мяч в ворота соперника.

Яркое выступление 24-летнего футболиста не осталось незамеченным французскими журналистами. Издание Footmercato высоко оценило игру центрального защитника, отметив не только его результативность, но и надежность в обороне.

«Забарный продолжает демонстрировать уверенность. Он сравнял счет ударом головой и спас команду важным выносом мяча перед перерывом», – отметили журналисты.

Для украинца этот гол стал уже третьим в составе ПСЖ в сезоне 2026/27. Ранее он забивал Страсбуру (3:1) и Труа (1:0) в чемпионате Франции.

Контракт Забарного с парижским клубом действует до 30 июня 2030 года. Transfermarkt оценивает защитника в 40 миллионов евро.

После пяти туров Лиги чемпионов ПСЖ имеет 13 очков и занимает вторую строчку турнирной таблицы. Следующий поединок команда Луиса Энрике проведет 28 ноября против Лорьяна. Начало встречи в 21:45 покиевским временем.