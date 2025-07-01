Деревянченко оказался легче Рамоса накануне очного боя
Поединок состоится на мероприятии в Нэшвилле
32 минуты назад
Сергей Деревянченко / Фото - Facebook
Украинский боксер второй средней весовой категории Сергей Деревянченко (15-6, 10 KO) и 38-летний американец Джереми Рамос (14-15, 4 КО) прошли процедуру взвешивания.
В последний раз на ринг 39-летний украинец выходил 17 августа прошлого года, тогда он проиграл Кристиану Мбилли единогласным решением судей, травмировав руку во время поединка.
Результаты взвешивания:
Сергей Деревянченко – 75,7 кг
Джереми Рамос – 75,9 кг
Напомним, 8-раундовый поединок между Деревянченко и Рамосом пройдет 1 июля в Texas Troubadour Theatre в Нэшвилле.
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