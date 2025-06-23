Деревянченко возвращается на ринг – поединок состоится в США
В соперниках – малоизвестный американец
около 1 часа назад
Фото: HBO
Бывший претендент на чемпионские пояса Сергей Деревянченко (15-6, 10 KO) в начале июля вернется на ринг, сообщает BoxRec.
По информации источника, украинец проведет поединок с малоизвестным американским средневесом Джереми Рамосом (14-15, 4 KO). 8-раундовый бой состоится в Нэшвилле, штат Теннесси, США 1 июля.
Деревянченко признался, сколько поединков осталось до завершения карьеры.
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