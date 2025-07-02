Деревянченко триумфально вернулся на ринг, нокаутировав своего соперника
Поединок состоялся на шоу в Нэшвилле
около 2 часов назад
Сергей Деревянченко / Фото - Facebook
Украинский ветеран второго среднего дивизиона Сергей Деревянченко (16-6, 11 КО) одержал досрочную победу над 38-летним американцем Джереми Рамосом (14-16, 4 КО).
Деревянченко победил соперника техническим нокаутом в 6-м раунде.
Бой прошел в Texas Troubadour Theatre в Нэшвилле.
В последний раз на ринг 39-летний украинец выходил 17 августа прошлого года. Тогда он проиграл Кристиану Мбилли единогласным решением судей, травмировав руку во время поединка.
Напомним, Деревянченко хочет провести реванш с Джермаллом Чарло.
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