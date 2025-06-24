Денис Седашов

Президент UFC Дейна Вайт, который активно присоединился к промоушену мегабоя между Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) и Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO) заявил, что не считает себя конкурентом ведущим игрокам боксерской индустрии, однако его мнение о некоторых из них довольно резкое. Слова приводит vringe.com.

Мне действительно нравятся Эдди Хирн, Френк Уоррен и многие другие в этом спорте. Они продолжат заниматься своим делом, мы — своим. Я не считаю, что между нами идет какая-то борьба. С некоторыми из них у меня отличные отношения. Дэйна Уайт

Тем не менее, не все промоутеры вызывают у него симпатию.

Но есть и такие, как Оскар Де Ла Хойя или Боб Арум — они, на мой взгляд, просто сумасшедшие. Дейна Уайт

«Бой пройдет всю дистанцию». Мора спрогнозировал результат Канело — Кроуфорд.