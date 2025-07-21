Олег Гончар

Экс-чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) прокомментировал свое поражение от абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО), который нокаутировал его в пятом раунде в ночь с 19 на 20 июля.

Дюбуа признал, что поединок сложился не в его пользу, но выразил уважение к мастерству Усика, назвав его великим чемпионом.

Дюбуа также поблагодарил свою семью, команду и болельщиков за поддержку, отметив, что чувствует их любовь, и это мотивирует его двигаться дальше.

Несмотря на поражение, 27-летний боксер настроен оптимистично и планирует вернуться сильнее. Дюбуа подчеркнул, что уже вскоре возобновит тренировки, чтобы снова бороться за высшие позиции в супертяжелом весе.

Не все пошло по-моему. Поздравляю Усика, великого чемпиона. Огромное спасибо моей семье, команде и всем, кто меня поддерживал. Я чувствую любовь. Возвращаюсь к работе. Я снова поднимусь. Даніель Дюбуа

Напомним, ранее отец Дюбуа прокомментировал поражение сына от Усика.

Также сразу после боя тренер Дюбуа со злостью грубо обратился к Дереку Чисоре.