Дюбуа признал величие Усика и пообещал вернуться
Британский боксер поблагодарил за поддержку и пообещал снова подняться после нокаута
около 2 часов назад
Экс-чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) прокомментировал свое поражение от абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО), который нокаутировал его в пятом раунде в ночь с 19 на 20 июля.
Дюбуа признал, что поединок сложился не в его пользу, но выразил уважение к мастерству Усика, назвав его великим чемпионом.
Дюбуа также поблагодарил свою семью, команду и болельщиков за поддержку, отметив, что чувствует их любовь, и это мотивирует его двигаться дальше.
Несмотря на поражение, 27-летний боксер настроен оптимистично и планирует вернуться сильнее. Дюбуа подчеркнул, что уже вскоре возобновит тренировки, чтобы снова бороться за высшие позиции в супертяжелом весе.
Не все пошло по-моему.
Поздравляю Усика, великого чемпиона.
Огромное спасибо моей семье, команде и всем, кто меня поддерживал. Я чувствую любовь.
Возвращаюсь к работе. Я снова поднимусь.
Напомним, ранее отец Дюбуа прокомментировал поражение сына от Усика.
Также сразу после боя тренер Дюбуа со злостью грубо обратился к Дереку Чисоре.
Поделиться