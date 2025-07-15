Олег Гончар

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) высказался о реванше с абсолютным чемпионом WBC, WBO, WBA Александром Усиком (23-0, 14 КО), который состоится 19 июля. Слова британца привел портал Sky Sport.

Британец заявил, что найти спарринг-партнеров, способных имитировать стиль Усика, сложно даже среди левшей, но его команда подобрала качественных бойцов.

Дюбуа выделил британца Мозеса Итауму как одного из спарринг-партнеров, чей стиль похож на Усика, и предположил возможность будущего боя с ним, хотя сейчас сосредоточен на реванше.

«У нас хорошие спарринги, и это приведет к нужному результату. Я выиграю все титулы». Даніель Дюбуа

Реванш с Усиком, который в 2023 году нокаутировал Дюбуа в девятом раунде, станет главной событием шоу на Уэмбли.

Напомним, ранее Усик заявил, что Дюбуа боится его перед реваншем.

Также Усик рассказал, что перед реваншем его активно поддерживают военные.