Дюбуа заявил, что может подраться с Итаумой
Талантливый нокаутер помогал ему в тренировочном лагере перед боем с Усиком
11 минут назад
Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) высказался о реванше с абсолютным чемпионом WBC, WBO, WBA Александром Усиком (23-0, 14 КО), который состоится 19 июля. Слова британца привел портал Sky Sport.
Британец заявил, что найти спарринг-партнеров, способных имитировать стиль Усика, сложно даже среди левшей, но его команда подобрала качественных бойцов.
Дюбуа выделил британца Мозеса Итауму как одного из спарринг-партнеров, чей стиль похож на Усика, и предположил возможность будущего боя с ним, хотя сейчас сосредоточен на реванше.
«У нас хорошие спарринги, и это приведет к нужному результату. Я выиграю все титулы».
Реванш с Усиком, который в 2023 году нокаутировал Дюбуа в девятом раунде, станет главной событием шоу на Уэмбли.
Напомним, ранее Усик заявил, что Дюбуа боится его перед реваншем.
Также Усик рассказал, что перед реваншем его активно поддерживают военные.
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