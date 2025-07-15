Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе непобежденный украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) выразил уверенность, что чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) боится его перед реваншем.

Цитирует Усика Mirror.

«Есть ли у Даниэля слабые места? Да, есть кое-что. Возможно, из-за того, что Даниэль еще молод. Не знаю... Но Дюбуа меня немного боится. Я тоже [боюсь], но мой страх другой».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый бой состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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