Денис Седашов

Промоутер американского боксера и блогера Джейка Пола (12-1, 7 КО) Накиса Бидарян поделился планами своего клиента. Слова приводит talkSPORT.

По его словам, Пол намерен провести еще один бой до конца этого года — в ноябре или декабре, и главная цель — поединок за чемпионский пояс.

Он точно снова выйдет на ринг в этом году. Хочет титульного боя — и как можно скорее. Его главное желание сейчас — встретиться с Баду Джеком. Накиса Бидарян

Впрочем, он отметил, что договориться о бое с Баду Джеком может быть сложно, поскольку тот должен провести обязательную защиту титула WBC против боксера, которого он недавно победил.

Напомним, 28 июня Джейк Пол одержал победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом мира в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим (54-7-1, 34 КО).

Рой Джонс: «Джейк Пол имеет шанс стать чемпионом мира».