Джейк Пол включил Кличко и Ломаченко в образ «идеального боксера»
Украинцы, по словам американца, обладают лучшим джебом и лучшей работой ног в современном боксе
16 минут назад
28-летний американский блогер и боксер Джейк Пол в комментарии YouTube-каналу Mail Sport Boxing поделился своим видением идеального боксера, создав «сборный образ» из качеств легенд ринга.
Вот как, по мнению Пола, выглядит боксер мечты:
Джеб — Владимир Кличко
Защита — Флойд Мейвезер-младший
Прочность подбородка — Леннокс Льюис
Работа ног — Василий Ломаченко
Боксерский интеллект — Флойд Мейвезер-младший
Характер и индивидуальность — Джейк Пол
Стало известно, когда Джейк Пол и Джошуа могут провести поединок.
Напомним, свой последний поединок Джейк Пол провел 29 июня в Анахайме (США).