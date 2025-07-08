Рой Джонс: «Джейк Пол имеет шанс стать чемпионом мира»
Американец верит в боевого блогера
около 2 часов назад
Фото: Twitter
Легенда бокса Рой Джонс младший высказался о перспективах Джейка Пола. Слова американца приводит vringe.com:
Я видел некоторые моменты (боя с Чавесом), и мне понравилось то, что я увидел в исполнении Джейка. Для меня он всегда был сильным панчером. Люди не хотят признавать его как боксера, но у него действительно есть удар. Он может пробить точно, и он может нокаутировать кого угодно. Людям стоит воспринимать Джейка серьезно, потому что он абсолютно серьезен в том, чего хочет. Я думаю, у него есть отличный шанс стать чемпионом мира. Если Джейк будет в хорошей форме и продолжит в том же духе, думаю, у него все будет хорошо.
Напомним, что Джейк Пол бросил вызов Энтони Джошуа.