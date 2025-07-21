Денис Седашов

Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейк Пол (12-1, 7 KO) ведут переговоры о потенциальном поединке, который может стать настоящей сенсацией в боксе.

Неожиданную поддержку в этой ситуации получил блогер-боксер Джейк Пол от самого Тайсона Фьюри. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе заявил, что верит в победу американца в бою с двукратным чемпионом мира. Более того, Фьюри готов поставить 1 миллион фунтов стерлингов (примерно $1,3 млн) на то, что Пол одолеет Джошуа.

Между тем сам Джошуа не выходил на ринг с сентября 2024 года – тогда он потерпел поражение от Даниэля Дюбуа. Еще в марте Джейк Пол публично вызвал британца на бой и заявил, что «надрет ему задницу».

Джейк Пол подтвердил договоренность о бое с Энтони Джошуа.