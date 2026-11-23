Сергей Разумовский

Британский боксёр супертяжёлого веса Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) признает, что всё чаще задумывается о завершении профессиональной карьеры. По его мнению, времени для выступлений на ринге у него осталось немного. Его слова передаёт talkSPORT.

Мне уже 37 лет, это невероятно. Бокс – не гламурный вид спорта. Здесь всё просто и понятно. Я старею, у меня мало лет впереди. Думаю, я стану более расслабленным, когда завершу карьеру. Но, конечно, сейчас все мысли – о поединке с Фьюри. Энтони Джошуа британский супертяж

Размышления о будущем пока не отвлекают британца от ближайшей цели. По словам Джошуа, сейчас его внимание сосредоточено на поединке с Тайсоном Фьюри. Их бой запланирован на 11 декабря.