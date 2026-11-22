«Кто бы из них ни выиграл — я буду биться с победителем»: Дюбуа высказался о бое Фьюри и Джошуа
Бой состоится 11 декабря
Владелец пояса WBO в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа (24-3, 23 КО) на YouTubе-канале talkSPORT Boxing прокомментировал будущий бой между бывшими чемпионами дивизиона Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) и Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО).
По словам чемпиона, ему неважно, кто именно выйдет победителем из этого противостояния, так как он намерен встретиться на ринге с триумфатором британского дерби.
Что я думаю о бое Эй Джея и Фьюри? Это очень хорошее противостояние. Да, действительно очень хорошее. И я хочу сразиться с победителем. Кто бы из них ни выиграл — я буду биться с победителем.
Поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе.
Ранее Александр Усик сделал прогноз на мегафайт Фьюри – Джошуа.
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