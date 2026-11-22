Денис Седашов

Владелец пояса WBO в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа (24-3, 23 КО) на YouTubе-канале talkSPORT Boxing прокомментировал будущий бой между бывшими чемпионами дивизиона Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) и Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО).

По словам чемпиона, ему неважно, кто именно выйдет победителем из этого противостояния, так как он намерен встретиться на ринге с триумфатором британского дерби.

Что я думаю о бое Эй Джея и Фьюри? Это очень хорошее противостояние. Да, действительно очень хорошее. И я хочу сразиться с победителем. Кто бы из них ни выиграл — я буду биться с победителем. Даніель Дюбуа

Поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе.

Ранее Александр Усик сделал прогноз на мегафайт Фьюри – Джошуа.