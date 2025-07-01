Экс-чемпион мира ставит на досрочное завершение реванша Усик – Дюбуа
Маккензи считает, что Даниэль не выдержит высокого темпа украинца
6 минут назад
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи поделился своим видением второго поединка Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) и Александра Усика (23-0, 14 KO). Слова британца приводит vringe.com:
На мой взгляд, победить должен Усик. Вероятно, он остановит Дюбуа в конце боя. Дюбуа нужно превратить этот бой в кровавую баню. Он должен гнаться и преследовать Усика, и делая это, он оставит себя открытым, потому что будет драться в бешеном темпе. Вопрос в том, сможет ли он действовать в таком темпе все 12 раундов? Он не может делать это на протяжении 8 раундов, он не может делать это на протяжении 10 раундов. А что будет через 12 раундов? И затем ему нужно надеяться, что к концу боя Усик будет настолько избит, что рефери, возможно, сможет остановить бой. Я просто этого не вижу.