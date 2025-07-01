В Великобритании назвали единственный способ для победы Дюбуа над Усиком
Маккензи считает, что Даниэль должен пойти на риск
около 1 часа назад
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи высказался о стратегии Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) на реванш с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Лучше этого боя ничего быть не может. Сейчас это совсем другая версия Дэниела Дюбуа по сравнению с первым поединком против Александра Усика. Дюбуа усилит свою игру. Если Дюбуа сможет превратить этот бой в кровавую баню... Ведь это единственный способ для него выиграть этот поединок. Это означает, что он пойдет на риск, он сделает всё, что он не делал в первом бою, и на этот раз постарается сделать правильно.