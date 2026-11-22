Денис Седашев

Британский боксер супертяжелого веса Джо Джойс в интервью The Ring поделился прогнозом на предстоящий поединок за вакантный титул WBA Super в хевивейте между соотечественниками Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 KO).

По мнению ветерана дивизиона, преимущество в противостоянии будет на стороне Фьюри благодаря его габаритам, уровню мастерства и результатам последних выступлений.

Возможно, все эти годы шансы соперников казались мне примерно равными, я мог привести аргументы в пользу победы каждого из них. Но сейчас я выберу Фьюри. Если оценивать мастерство, то Фьюри выглядит лучше, к тому же он больше. Да и если посмотреть на их последние поединки, мой выбор — именно он. Это напоминает мне историю с Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо, ведь их бой назревал очень долго и наконец он состоится. Но я думаю, что супертяжеловесы могут сохранять хорошую форму дольше, так что назревает отличный поединок. Джо Джойс

Поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе (Уэльс).

Экс-промоутер Усика: «На поединок Джошуа – Фьюри ждет весь мир».