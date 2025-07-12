Денис Седашов

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) спокойно отреагировал на инцидент с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО) во время битвы взглядов, которая состоялась 28 апреля на Уэмбли. Слова приводит Froch On Fighting.

По словам украинца, толчки со стороны соперника не вызвали у него эмоций:

Не знаю, возможно, Даниэль меня боится. Но для меня это просто шоу. У меня с ним никаких проблем нет. Я просто улыбнулся — это не имеет значения. Александр Усик

Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш пройдет 19 июля на Уэмбли в Лондоне.

Усик мечтает спеть в караоке после победы Украины.