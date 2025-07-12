Денис Седашов

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес поддержал Александра Усика (23-0, 14 КО) накануне реванша с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), сделав на его победу ставку в размере 500 тысяч долларов.

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Мексиканский боксер объяснил свой выбор так:

За последние пять лет Усик победил сильнейших. Он выносливый, технический и очень умный. Когда вижу такого сосредоточенного спортсмена — всегда ставлю на него. Именно поэтому сделал большую ставку. Александр, оставайся собой. Сауль Альварес

Напомним, титульный реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

В первом поединке Усик-Дюбуа фатальным стал 9 раунд – именно тогда Александр Усик техническим нокаутом одержал победу над «Динамитом» Дюбуа. Так что не удивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что наиболее вероятно реванш закончится в 7,8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Сбудутся ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настройся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

В Британии рассказали, каким образом Дюбуа нокаутирует Усика.