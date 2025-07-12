Денис Седашов

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) признался, что очень любит петь в свободное время и это он считает своим скрытым талантом. Слова приводит Froch On Fighting.

Не думаю, что это танцы. На самом деле я очень люблю петь — дома, в машине, постоянно. Александр Усик

Однако, из-за полномасштабной войны в Украине боксер пока воздерживается от любимого караоке:

Сейчас я этого не делаю. В моей стране война. Мы с женой иногда можем куда-то выйти, но в целом караоке — на паузе. Вот победим — тогда и пойду петь. Александр Усик

Любимыми остаются украинские песни:

Друзья любят английский, я тоже, но максимум знаю два-три слова. Я люблю веселиться, проводить время с семьей и близкими. Жизнь — это счастье. Александр Усик

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля.

Канело Альварес поставил крупную сумму на победу Усика в бою с Дюбуа.