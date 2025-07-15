19 июля 2025 года в Лондоне, на легендарном стадионе «Уэмбли», состоится самое громкое боксерское событие года — реванш между Александром Усиком и Дэниелем Дюбуа. В андеркарде этого поединка выступит еще один представитель Украины — Даниэль Лапин (11-0, 4 КО).

В бою против британца Льюиса Эдмондсона (11-0, 3 КО) Лапин будет защищать сразу три чемпионских титула: IBF Intercontinental, IBO Continental и WBA Continental в полутяжелом весе.

Официальным спонсором Даниэля Лапина стала компания FIRST UA – онлайн казино, которое поддерживает своих.

Лапин – один из самых ярких боксеров нового поколения. Его профессиональная карьера развивается стремительно, а выход на ринг в вечер главного боя года – очередное подтверждение того, что украинцы достойно конкурируют на глобальном уровне. Поддержим украинцев вместе!