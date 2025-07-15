Футбольный клуб Ингулец официально представил видео своего нового стадиона в Петровом, который наконец готов принимать матчи Первой лиги Украины. Это событие стало кульминацией многолетнего строительства.

Еще в начале прошлого сезона, когда Ингулец выступал в УПЛ, клуб не мог получить разрешение на проведение домашних игр из-за несоответствия арены требованиям лиги. Президент клуба Александр Поворознюк тогда заявлял, что они готовы идти до конца в борьбе за свой стадион и даже сняться с соревнований. В результате команде пришлось играть на выездных площадках.

Теперь ситуация кардинально изменилась. В своем официальном TikTok-аккаунте клуб опубликовал видео с подписью о том, что новый стадион в Петровом готов к Первой лиге Украины.

@comeoninhulets Новий стадіон в Петрово готовий до Першої Ліги України 🔋💥✅ ♬ som original - 𝖘𝖆𝖓𝖙𝖎𝖆𝖌𝖔.

Первый официальный матч на новом стадионе запланирован на 2 августа 2025 года, когда Ингулец примет черновицкую Буковину в стартовом туре Первой лиги. Для команды, которая недавно вылетела из УПЛ, это шанс начать новую страницу своей истории перед родными болельщиками.