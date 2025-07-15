Михаил Цирюк

Уже 19 июля Александр Усик проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против британца Даниэля Дюбуа. Конечно, в ту ночь глаза всего мира будут прикованы именно к битве украинского и английского чемпионов.

Легендарный бой Усик-Дюбуа состоится при поддержке официального спонсора GGBET. GGBET — букмекерский бренд, который делает спортивные события более значимыми: поддерживает топовые матчи и поединки и усиливает впечатления от просмотра эксклюзивным контентом и спецпредложениями. Удерживай линию бокса вместе с GGBET!

Однако любой вечер бокса - это не только главный бой, но и андеркард, поэтому предлагаем вам ближе познакомиться с теми, кто будет разогревать публику перед главным событием.

Аадам Хамед (5-0-0) - Эзекиэль Грегорес (3-24-0)

По своему афишу этот поединок точно не будет одним из лучших событий вечера. Для представителя ОАЭ Аадама Хамеда, который является сыном бывшего чемпиона мира Насима Хамеда, это будет только шестой поединок в профессиональном боксе, однако за свою короткую карьеру он одержал больше побед, чем 31-летний аргентинец Эзекиэль Грегорес, который в последний раз праздновал успех еще в декабре 2021 года.

Лаша Гурули (1-0-0) - Джеймс Фрэнсис (7-1-0)

Еще один относительный новичок, для которого бой на Уэмбли станет лишь вторым в профессиональной карьере - грузинский боксер Лаша Гурули. Промоутеры этого парня - настоящие монстры, ведь уже через четыре месяца после дебюта в профессионалах в Дворце спорта грузинского города Рустави 28-летний бронзовый призер Олимпиады в Париже будет сражаться на Уэмбли. Прыжок просто впечатляет, не так ли? Соперником грузина будет не намного более опытный британец Джеймс Фрэнсис, с семью победами и одним поражением в своем активе.

Даниэль Лапин (11-0-0) - Льюис Эдмондсон (11-0-0)

Уже традиционно сражаться там, где сражается Усик, продолжает Даниэль Лапин. Перед первым поединком Александра против Фьюри Лапин нокаутом в первом раунде победил португальца Октавиу Пудивтира, перед реваншем Усик - Фьюри одолел француза Дилана Колина, завоевав титул IBF Inter-Continental в полутяжелом весе.

Теперь, перед реваншем Усик - Дюбуа, этот титул придется защищать в противостоянии с британцем Льюисом Эдмондсоном, который провел столько же боев, сколько и Даниэль, и также еще никогда не проигрывал.

Владислав Сиренко (22-0-0) - Соломон Дакрес (9-1-0)

Еще один опытный украинский тяжеловес с солидным бэкграундом, который выйдет на ринг в ночь на 19 июля, станет 30-летний Владислав Сиренко. Каких-то невероятных высот в своей карьере он не достиг, однако статистика 22-0 выглядит довольно солидно, и возможность провести поединок на Уэмбли, конечно, станет одной из знаковых моментов в карьеребоксера.

Соперником Владислава будет значительно менее опытный британец Соломон Дакрес, который в своем последнем поединке потерял титул чемпиона Англии в тяжелом весе, однако это было только первое поражение в его карьере. Надеемся, уже совсем скоро Владислав Сиренко нанесет ему и второе.

Лоуренс Околи (21-1-0) - Кевин Лерена (31-3-0)

Во втором и последнем титульном поединке андеркарда британец Лоуренс Околи впервые будет защищать свой пояс WBC Silver в противостоянии с североафриканцем Кевином Лереной.

Для местного боксера эта защита обещает быть непростой. В своей карьере 33-летний Лерена потерпел всего три поражения в 34 поединках, а в последнем бою защитил титул чемпиона мира по версии WBC в бриджвейте, победив нашего Сергея Радченко, который уже во втором раунде дважды побывал в нокдауне. Одним словом, боксер также очень крепкий, так что противостояние должно быть интересным.

В первом поединке Усик-Дюбуа фатальным стал 9 раунд – именно тогда Александр Усик техническим нокаутом победил «Динамита» Дюбуа. Так что неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что наиболее вероятно реванш закончится в 7,8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Сбудутся ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настроивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

В материале использованы фото Getty Images