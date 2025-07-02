Фьюри мечтает о реванше с Усиком – но только на своих условиях
Цыганский король хочет, чтобы бой состоялся в Великобритании
40 минут назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО), который в январе 2025 года объявил о завершении карьеры, заявил, что готов вернуться в профессиональный бокс только ради одного поединка — реванша с Александром Усиком (23-0, 14 КО). Слова приводит Boxing Scene.
Знаете, если бы я возвращался, то только ради боя с Усиком. Но я хочу честного результата — в Англии.
Фьюри подчеркнул, что именно украинец является единственным оппонентом, который мотивирует его снова выйти на ринг:
Именно его я хочу. Это бой, который я больше всего хотел бы получить следующим.
Тайсон Фьюри готовится к возвращению? Менеджер раскрыл детали.