Владимир Кириченко

Британский боксер супертяжелого веса Хьюи Фьюри (30-3, 17 КО) для Seconds Out поделился мыслями о реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF британцем Дэниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Хотел бы кратко узнать ваше мнение о реванше Александра Усика и Дэниеля Дюбуа. Бой состоится уже совсем скоро. Что, по вашему мнению, Дюбуа должен изменить по сравнению с их первым поединком?

«Я не думаю, что он может что-то изменить. Мне кажется, Усик уже «прочитал» его, и всё повторится снова».

То есть, вы не видите шансов, что Дюбуа сможет победить? Если вспомнить, как он начал бой с Энтони Джошуа — очень агрессивно, быстро — как думаете, если бы он вышел так же с первых секунд сейчас, мог бы он достать Усика?

«Нет, если он начнёт с места в карьер — он просто быстрее пострадает. Думаю, это будет легкий вечер для Усика».

Верите ли вы, что после этого боя Усик может освободить титулы? Он сам заявлял, что долго в боксе не задержится. Как считаете, появится ли в ближайшее время возможность побороться за вакантные пояса?

«Да, на 100%. Я не вижу смысла для него постоянно побеждать одних и тех же соперников. Не знаю, какой у него может быть следующий шаг, честно говоря».

Напомним, первый поединок состоялся в августе 2023 года, тогда Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.

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