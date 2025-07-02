Медиасервис MEGOGO получил права на показ в Украине вечера бокса в Лондоне, главным событием которого будет бой-реванш Александр Усик – Даниэль Дюбуа за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Поединок состоится в ночь с 19 на 20 июля на легендарной арене Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе — пояса WBC, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Усик, а также титул по версии IBF Даниэля Дюбуа.

MEGOGO покажет в Украине поединок Усик – Дюбуа 2 и весь файткард вечера по подпискам «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK XL».

Владимир Кобельков прокомментирует главный поединок вечера с места событий на Уэмбли. Трансляция уже традиционно будет доступна в подразделе «Единоборства» в разделе «Спорт», на канале «MEGOGO Гонг», а также на отдельном поп-ап канале в разделе «Телевидение», который появится на сервисе в день события.

Вечер бокса стартует с прелимов ориентировочно в 19:00 по киевскому времени. Мейнкард начнется примерно в 20:30, его откроет бой украинских супертяжеловесов – Андрей Новицкий будет защищать титул чемпиона WBC International в поединке против Владислава Сиренко.

Следующим в ринг выйдет украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин, который проведет бой за титулы IBF и WBA Continental против британца Льюиса Эдмонсона.

Главный бой начнется около 23:30. Вечер бокса завершится до 01:00 по Киеву (23:00 по местному времени) согласно регламенту Уэмбли.

Во время студии MEGOGO, как и в рамках трансляции DAZN, ожидаются регулярные интеграции с украинской платформой Ready to Fight, которые добавят углубленный анализ для болельщиков бокса со всего мира.

Напомним, MEGOGO также транслировал первый бой Усика и Дюбуа, который состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил нокаутом в девятом раунде и сохранил свои титулы WBO, WBA, IBO и IBF.

Предыдущий поединок-реванш Александра Усика против Тайсона Фьюри стал самой популярной спортивной событием на MEGOGO по количеству просмотров в 2024 году.