Фьюри назвал альтернативного соперника, если бой с Усиком не удастся организовать
Цыганский король готовит запасной план — поединок с другим звездным британцем
около 1 часа назад
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) в комментарии ESPN UK заявил, что готов вернуться на ринг ради громкого поединка с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), если не удастся договориться о бое с Александром Усиком (23-0, 14 КО).
Якщо я не отримаю бій з Усиком, тоді це має бути найбільший британський бій — з Джошуа. Він побив би всі рекорди: за годину на Вемблі продали б 100 тисяч квитків. Думаю, це можливо, якщо я вирішу повернутися і ми укладемо угоду.
Фьюри дал совет Дюбуа перед реваншем с Усиком.