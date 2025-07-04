Эксчемпион мира Дэвид Хэй ответил, как поединки с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO) могли сказаться на Александре Усике (23-0, 14 KO). Британца цитирует vringe.com:

Последние четыре боя Усика: два боя против Джошуа и два боя против Фьюри – это были тяжелые бои. Он их выиграл. Это не были бои жизни и смерти, но тренировочные лагеря к этим боям, большие ребята, с которыми он спарринговал... Я знаю, как это спарринговать с большими ребятами. Это много у тебя забирает. Забрали ли они у него слишком много? Он никогда не проигрывал раньше, он абсолютный чемпион в тяжелом и супертяжелом дивизионах, но на определенной стадии это уже не работает. У меня был такой опыт. На определенном этапе ты не можешь делать то, что хочешь. Ничего не предвещает, что у него будет спад после предыдущего боя, но он дерется с молодым, жестким, крепким Даниэлем Дюбуа с большой уверенностью, который уже там был, который знает, как это.