«Его будут трахать». Фьюри поиграл с секс-куклой, на которую надел маску Усика
Скандальный британец решил зацепить Александра
около 2 часов назад
Тайсон Фьюри / Фото - Sky Sports
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) сообщил, что готовится к бою против обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO украинца Александра Усика (23-0, 14 КО).
Он выложил видео с секс-куклой, на которую надел маску украинца.
«У меня есть маленький Усик. Я готовлюсь к нашему бою в апреле 2026 года. А пока его будут иметь».
Ранее Тайсон вызвал Александра на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Усик дважды победил Фьюри – в мае 2024 года выиграл раздельным решением судей, в декабре – единогласным.
Напомним, Александр 19 июля проведет реванш с Даниэлем Дюбуа.
Усик – Дюбуа II: когда и где смотреть реванш и время боя