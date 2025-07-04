Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) сообщил, что готовится к бою против обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO украинца Александра Усика (23-0, 14 КО).

Он выложил видео с секс-куклой, на которую надел маску украинца.

«У меня есть маленький Усик. Я готовлюсь к нашему бою в апреле 2026 года. А пока его будут иметь».

Ранее Тайсон вызвал Александра на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Усик дважды победил Фьюри – в мае 2024 года выиграл раздельным решением судей, в декабре – единогласным.

Напомним, Александр 19 июля проведет реванш с Даниэлем Дюбуа.

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