Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) в интервью Seconds Out высказался о реванше Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO):

Дюбуа очень молодой, амбициозный, большой и сильный мужчина. Усик очень опытный, но опять же, он провел со мной два боя… И выиграл он или нет, вопрос спорный. Результат такой, какой есть, и это все, что имеет значение. Ему 38 лет.

Нокаутируй его... На самом деле, может и не обязательно, потому что поединок будет в Англии, и это его домашнее шоу. Просто сделай все, что возможно. Даниэль ранее причинил Усику боль ударом в тело, сильно повалил его, так что, возможно, он сможет причинить ему боль еще раз.