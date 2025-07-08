Британский боксер супертяжелого дивизиона Хьюи Фьюри (30-3, 17 КО) для Morson Sport рассказал, может ли он побить бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) сильнее, чем обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Да, на 100% согласен.

Мне нужны именно такие бои. У Джошуа была отличная карьера. Его трудно критиковать – он дрался на элитном уровне, достиг больших высот в боксе.

Но я считаю, его время прошло. У него осталось немного боев, и я надеюсь, что стану одним из его соперников».