Фьюри ответил, сможет ли он побить Джошуа сильнее, чем Дюбуа
У AJ зросла кількість можливих суперників
около 2 часов назад
Энтони Джошуа / Фото - ВВС
Британский боксер супертяжелого дивизиона Хьюи Фьюри (30-3, 17 КО) для Morson Sport рассказал, может ли он побить бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) сильнее, чем обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО).
«Да, на 100% согласен.
Мне нужны именно такие бои. У Джошуа была отличная карьера. Его трудно критиковать – он дрался на элитном уровне, достиг больших высот в боксе.
Но я считаю, его время прошло. У него осталось немного боев, и я надеюсь, что стану одним из его соперников».
Ранее стали известны сроки следующего поединка Джошуа.