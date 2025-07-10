Владимир Кириченко

Владелец титулов по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 KO) продемонстрировал, в каких кондициях он находится накануне реванша с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

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На своей странице в Instagram Усик выложил фотографию, на которой фанаты могут оценить его форму за 10 дней до поединка с британцем.

«Давление не существует, когда ты тот, кто его создает».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

Сможет ли «Динамит» побороть непобедимого «украинского Кота»? Эксперты GGBET, официального спонсора поединка Усик-Дюбуа, отдают предпочтение Александру Усику — коэффициент на победу 1.27 против 3.57 на Дюбуа. Держите линию бокса и болейте за нашего чемпиона вместе с GGBET!

Усик – Дюбуа II: когда и где смотреть реванш и время боя