Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) отреагировал на возвращение экс-владельца титула в хевивейте американца Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО), который досрочно победил Тайрелла Херндона (24-6, 15 КО).

Цитирует Цыганского короля boxingnews24.com.

«Я видел фрагмент. Было грустно это видеть. И грустно было наблюдать за кем-то вроде Деонтея Уайлдера – когда-то столь яростного и мощного, а теперь только тень прежней славы.

Мне грустно, хотя я сам дважды выбил из него все дерьмо. Но мне его жаль».