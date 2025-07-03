Фьюри об возвращении Уайлдера: «Мне грустно, хотя я сам дважды выбил из него все дерьмо»
Звёздный британец оценил форму Бронзового бомбардировщика
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) отреагировал на возвращение экс-владельца титула в хевивейте американца Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО), который досрочно победил Тайрелла Херндона (24-6, 15 КО).
Цитирует Цыганского короля boxingnews24.com.
«Я видел фрагмент. Было грустно это видеть. И грустно было наблюдать за кем-то вроде Деонтея Уайлдера – когда-то столь яростного и мощного, а теперь только тень прежней славы.
Мне грустно, хотя я сам дважды выбил из него все дерьмо. Но мне его жаль».
Фьюри и Уайлдер провели 3 поединка – один завершился вничью, в двух следующих победил Тайсон.
Напомним, на шоу в Уичито Уайлдер выиграл первый поединок с 2022 года.