Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) высказался о своем психологическом состоянии. Слова американского панчера приводит fightnews.info:

Я много раз думал о завершении (карьеры). Но именно поражения от Чжилея и Паркера во многом помогли мне понять, что, черт возьми, происходит со мной. Это был уже не тот человек. Это был не Деонтей. Все было не так. Внутри ринга и за его пределами происходило множество всего. Мне пришлось обратиться к спортивному психологу. Все было настолько плохо.

Но я не из тех, кто убегает от проблем или стесняется признаться в чем-то. Мне пришлось пойти к спортивному психологу, чтобы собрать свой рассудок воедино, восстановить все, потому что то, что со мной происходило снова и снова, из года в год, — это был эффект домино. И ты начинаешь это замечать, когда те, кто говорил тебе в лицо, что любят тебя... Когда они видят, что ты уже не на пике, когда с тебя больше нечего взять — вот тогда ты видишь их настоящие лица. И тогда начинается настоящая битва.