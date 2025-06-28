Олег Шумейко

Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 KO) выиграл первый поединок с 2022 года, когда отправил в нокаут в первом раунде Роберта Хелениуса.

В Уичите, штат Канзас, США, американский нокаутер одержал победу техническим нокаутом над Тайрреллом Херндоном (24-6, 15 KO). Бой проходил без большого количества событий. У Уайлдера неплохо работала левая рука, а вот убийственный правый донести никак не удавалось. Несмотря на это, Деонтей дважды отправлял соперника на настил во втором и шестом раундах. В седьмом раунде рефери решил завершить избиение Хердона, который уже длительное время находился просто в режиме выживания.

Деонтей признался, что много раз думал о завершении карьеры.