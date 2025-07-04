Фьюри оценил шансы Джошуа и Джейка Пола в потенциальном поединке
Цыганский король заявил, что бой был бы очень интересным и непредсказуемым
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
36-летний бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) не смог назвать фаворита в возможном поединке между своим соотечественником Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и популярным американским боксером и блогером Джейком Полом (12-1, 7 КО). Цитирует Bloody Elbow.
Мне кажется, что это был бы крутой бой. Здесь все 50 на 50.
Стало известно, когда Джейк Пол и Джошуа могут провести поединок.
Напомним, свой последний бой Джейк Пол провел 29 июня в Анахайме (США).