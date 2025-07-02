Тайсон Фьюри принял решение вернуться в бокс
Цыганский король намерен это сделать в 2026 году
около 1 часа назад
Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки аль аш-Шейх сообщил, что экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) планирует возвращение в профессиональный бокс в 2026 году.
Цыганский король возвращается! Я поговорил с Тайсоном, и он пообещал провести бой в Эр-Рияде в 2026 году. Есть на что ждать.
Напомним, в январе этого года Фьюри объявил о завершении карьеры.
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