Скандальный ютубер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) после победы над Хулио Сезаром Чавесом-младшим (54-7-1, 34 КО) для Most Valuable Promotions заявил о желании провести бой против бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе британца Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

«Я, конечно, не супертяжеловес, но все равно приму этот вызов. Посмотрите на Деонтея Уайлдера, он побеждал этих ребят, имея вес 215 фунтов (97,5 кг – прим.). Конечно, у него рост около 6 футов 6 дюймов (около 198 см – прим.), но все возможно. Мне нравится этот вызов.

Я думаю, что люди просто хотят увидеть мое поражение. Бой против Энтони Джошуа – это сумасшедший бой, но я хочу этого вызова. Мы обменивались сообщениями, он хочет, чтобы это произошло. Он звонил мне. Похоже, есть очень большая вероятность, что этот бой состоится в следующем году».