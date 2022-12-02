Чисора надеется, что судьи не будут тянуть Фьюри, как Усика
Фьюри: «Я соблюдаю целибат в течение семи недель до боя»
Боксер – о подготовке к поединку с Чисорой
02 декабря 15:45
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) рассказал о подготовке к поединку с Дереком Чисорой (33-12, 23 KO) в интервью Barstool Sports.
«Я соблюдаю целибат. Такого подхода я придерживаюсь в течение семи недель до боя. Пойду на поединок с заряженным пистолетом, у кого-то будут серьезные проблемы. Целых семь недель накопления тестостерона».
В случае победы над Чисорой Фьюри сразится с Александром Усиком (20-0, 13 KO).
Усик уже отправился в Лондон для просмотра боя Фьюри – Чисора вживую.
Комментарии 0