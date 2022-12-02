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Фьюри: «Я соблюдаю целибат в течение семи недель до боя»

Боксер – о подготовке к поединку с Чисорой
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 15:45
Фьюри: «Я соблюдаю целибат в течение семи недель до боя»

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) рассказал о подготовке к поединку с Дереком Чисорой (33-12, 23 KO) в интервью Barstool Sports.

«Я соблюдаю целибат. Такого подхода я придерживаюсь в течение семи недель до боя. Пойду на поединок с заряженным пистолетом, у кого-то будут серьезные проблемы. Целых семь недель накопления тестостерона».

В случае победы над Чисорой Фьюри сразится с Александром Усиком (20-0, 13 KO).

Усик уже отправился в Лондон для просмотра боя Фьюри – Чисора вживую.

 

Андрей Усмонов
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Теги

Тайсон Фьюри Дерек Чисора

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