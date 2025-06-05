Леннокс Льюис: «Дюбуа увидел слабость Усика в первом поединке»

Бывший абсолютный чемпион Леннокс Льюис в интервью Queensberry Promotions высказался о ударе ниже пояса в первом поединке Александра Усика (23-0, 14 КО) и Дэниела Дюбуа (22-2, 21 КО):

Очевидно, Дюбуа заметил слабость Усика в первом поединке. И я верю – если есть слабое место, нужно атаковать в этом направлении. Не стоит давать никаких поблажек, этот бой значит всё! Я знаю, что Даниэль целеустремленный, сфокусированный боец, который отдаст всего себя. Он будет жаждать победы, потому что это его мечта.

Знаете, мои глаза уже не такие хорошие, но я бы сказал, что рефери дал Александру Усику поблажку после этого удара (в пятом раунде первого поединка). Он дал ему преимущество из-за собственных сомнений.