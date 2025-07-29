Олег Гончар

Бывший американский боксер Джон Дэвид Джексон оценил недостатки бывшего чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) после его второго поражения от абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 КО).

Усик 19 июля в реванше нокаутировал Дюбуа в пятом раунде, нанеся ему третье досрочное поражение в карьере.

Джексон заявил, что серия нокаутов может психологически повлиять на бойца, особенно с возрастом, и посоветовал Дюбуа сосредоточиться на улучшении защиты. По его мнению, 28-летний британец должен научиться быть агрессивным в защите, преследуя соперников, не теряя при этом нокаутирующей мощи.

Джексон считает, что Дюбуа не хватает силы воли, и сравнил его с сестрой, Кэролайн Дюбуа (11-0-1, 5 КО), действующей чемпионкой мира по версии WBC в легком весе, которая, по его мнению, демонстрирует большую ментальную стойкость.

Джексон подчеркнул, что Дюбуа — талантливый боксер, но нуждается в наставнике, который поможет развить защитные навыки, чтобы вернуться в титульную гонку.

Напомним, другой известный тренер заявил, что Дюбуа не хватает менталитета и интеллекта.

Тренер Дюбуа считает, что Усик мог отправить Даниэля в больницу, если бы бой не остановили.