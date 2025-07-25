Тренер Дэниела Дюбуа (22-3, 21 KO) Дон Чарльз высказался о реванше подопечного с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова наставника приводит sport.ua:

Я хотел бы увидеть, как вы пропустите тот удар от Усика и что будете делать после этого. Я рад, что Дюбуа не поднялся на ноги слишком быстро. Если бы он продолжил бой, Усик мог бы отправить его в больницу. Следите за тем, что говорите.

Представьте, Даниэль мог получить травму и попасть в больницу. Тогда вы бы кричали, что он смелый, ведь удовлетворил вашу жажду, как зрителей. Бог велик, Дюбуа вернулся в свой угол в сознании.

Хорошо, что мой подопечный может продолжать работу в спортзале. Мне не нужно навещать его в палате, это огромная разница. Именно поэтому следует следить за своими словами. То, что вы посылаете вселенной, имеет свойство возвращаться.