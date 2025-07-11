Владимир Кириченко

Американский проспект второго среднего дивизиона Эдгар Берланга (23-1, 18 КО) и промоутер Оскар Де Ла Хойя устроили спор во время пресс-конференции боя против британца Хамзы Шираза (21-0-1, 17 КО).

Берланга начал бросать в промоутера женское белье, а затем доллары. После этого они начали спорить.

Edgar Berlanga goes wild on Oscar De La Hoya and throws women's lingerie at him at the Ring III final press conference ‼️



Ring III live on DAZN l July 12th in New York 🥊



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Напомним, что между Эдгаром и Оскаром есть давний конфликт, Де Ла Хойя критиковал боксера еще перед его поединком с Канело в сентябре 2024 года.

Поединок между Берлангой и Ширазом состоится 12 июля на стадионе Луи Армстронга в Куинсе, Нью-Йорк, США в рамках вечера бокса, организованного промоутером Эдди Хирном.

Бой является частью турнира за статус обязательного претендента на титул WBA во втором среднем весе.

Ранее Берланга пригрозил испортить день Турки Аль аш-Шейху в бою с Ширазом.