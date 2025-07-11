Известный проспект на пресс-конференции бросил в Де Ла Хойю женское белье и доллары: видео
У них давний конфликт
около 1 часа назад
Американский проспект второго среднего дивизиона Эдгар Берланга (23-1, 18 КО) и промоутер Оскар Де Ла Хойя устроили спор во время пресс-конференции боя против британца Хамзы Шираза (21-0-1, 17 КО).
Берланга начал бросать в промоутера женское белье, а затем доллары. После этого они начали спорить.
Напомним, что между Эдгаром и Оскаром есть давний конфликт, Де Ла Хойя критиковал боксера еще перед его поединком с Канело в сентябре 2024 года.
Поединок между Берлангой и Ширазом состоится 12 июля на стадионе Луи Армстронга в Куинсе, Нью-Йорк, США в рамках вечера бокса, организованного промоутером Эдди Хирном.
Бой является частью турнира за статус обязательного претендента на титул WBA во втором среднем весе.
Ранее Берланга пригрозил испортить день Турки Аль аш-Шейху в бою с Ширазом.