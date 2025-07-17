Олег Гончар

Американский тренер Келвин Форд высказал прогноз на реванш между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), который состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

По словам Форда, Дюбуа является андердогом, но он видит в нем преимущество благодаря недавним победам над Джарреллом Миллером, Филипом Хрговичем и Энтони Джошуа.

По мнению тренера, Усик, находясь на вершине, может быть уязвим из-за самоуверенности. Форд также утверждает, что Дюбуа должен был выиграть первый бой и на этот раз завершит дело.

В поединке 26 августа 2023 года во Вроцлаве Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде, но результат вызвал споры из-за удара ниже пояса от британца в пятом раунде. Даниэль и его команда считают, что был нокаут.

Усик ранее появился на пресс-конференции с Дюбуа в образе гетмана Скоропадского.

Также Александр рассказал, что перед боем его мотивирует страна и воины.