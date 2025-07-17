Денис Седашов

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) поделился эмоциями накануне реванша с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO), который состоится 19 июля в Лондоне. Слова приводит DAZN.

Привет, Лондон. Я рад вернуться сюда. Это моя ночь — я верю в это. Верю в Бога, в Божью Матерь. Я готовился к этому бою. Я украинец. Александр Усик

Украинский чемпион подчеркнул, что для него этот поединок имеет особое значение:

Каждый мой бой — важен. Но этот — особенный. Он важен для моей страны и воинов, которые её защищают. Это большая мотивация для меня и для всего украинского народа. Александр Усик

Напомним, Усик и Дюбуа уже встречались в августе 2023 года — тогда украинец победил нокаутом в девятом раунде.

Усик: «Я готовился к этим боям 23 года, всю свою жизнь».