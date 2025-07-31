Кен Широ сенсационно потерял титулы WBC и WBA в наилегчайшем весе
Японец по решению судей проиграл Сандовалу
около 1 часа назад
Кен Широ и Сандоваль / Фото - Yahoo
Владетель титулов WBC и WBA в наилегчайшем весе японец Кен Широ (25-2, 16 KO) провёл защиту поясов против американца Рикардо Сандовала (27-2, 18 KO).
Сандовал на событии в Йокогаме победил раздельным решением судей (115:112 Сандовал, 114:113 Кен Широ, 117:110 Сандовал).
Американец побывал в нокдауне в 5-м раунде.
Напомним, Теренс Кроуфорд назвал трёх боксёров, которые, по его мнению, превосходят Сауля Альвареса.
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